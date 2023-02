Aiuti economici alle famiglie Rimborsi per le utenze domestiche

Si chiude domani, martedì, il bando di aiuto economico alle famiglie santostefanesi che si trovano in difficoltà. Il contributo è stato stanziato dal Comune di Santo Stefano Magra ed è destinato ai cittadini residenti che dimostrino di trovarsi in situazioni difficili per rimborsare loro una parte delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche riferite ai consumi di novembre e dicembre 2022. L’ufficio dei servizi sociali del Comune santostefanese, infatti, ha deciso di inserire a bilancio la somma complessiva di undicimila e quattrocentoundici euro per andare incontro a chi si trova in situazione di particolare disagio. Chi è interessato ha tempo fino a domani per presentare la domanda scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Santo Stefano Magra che spiega i criteri e le modalità di richiesta. I destinatari del contributo sono ovviamente i residenti del Comune di Santo Stefano Magra titolari di utenze domestiche coincidenti con la residenza anagrafica e con un indicatore Isee inferiore ai seimila euro.