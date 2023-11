Aiuti all’Auser di Luni con l’acquisto di un dolce

Un dolce pensiero per aiutare l’Auser di Luni. L’associazione che si occupa dell’organizzazione di iniziative e eventi a favore della terza età contribuendo all’inserimento sociale e al supporto ha infatti acquistato una nuova automobile per migliorare il servizio di accompagnamento degli anziani che richiedano aiuto per recarsi alle visite mediche oppure a sbrigare altre pratiche. Per contribuire alla spesa dell’acquisto del mezzo l’Auser ha chiesto un aiuto, invitando a prenotare la Marocca dei Borghi di Luni di Giovanni Parodi. Con questa iniziativa, dal costo di 10 euro, si potà quindi dare una mano alla raccolta di fondi dedicata alla solidarietà attraverso il filo d’argento dell’Auser. Per informazioni su come poter prenotare il dolce è possibile contattare il numero 0187-1371001 oppure direttamente alla sede dell’associazione da poco trasferita all’ex scuola nella zona dell’anfiteatro di Luni.