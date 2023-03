Ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma esce sempre: arrestato

Carabinieri

Sarzana, 17 marzo 2023 – Due ordinanze di custodia in carcere per due persone straniere eseguite ieri, in due distinte occasioni, dai carabinieri della stazione di Sarzana e quelli dell’aliquota operativa.

La prima operazione è stata portata a termine dai militari della stazione capoluogo, che hanno rintracciato ed arrestato, durante un servizio preventivo, un cittadino marocchino 36enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione con applicazione di braccialetto elettronico. Dopo una serie di reiterate violazioni riscontrate dai militari e riferite all’autorità giudiziaria, infatti, la magistratura aveva disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto, disponendo che l’uomo fosse associato alla casa circondariale della Spezia.

I militari dell’aliquota radiomobile hanno invece tratto in arresto un 33enne nordafricano, in Italia senza fissa dimora, destinatario di una misura detentiva poiché deve scontare quasi due anni di reclusione. L’uomo, individuato nel corso di un servizio di controllo del territorio, dopo le formalità di rito è stato a sua volta portato al carcere di Villa Andreino dove dovrà scontare la condanna.

m. magi