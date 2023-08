Aggressione al San Bartolomeo di Sarzana: Fials chiede un presidio di polizia

L’aggressione agli operatori sanitari del pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana ha riaperto una vecchia questione della mancanza di sicurezza all’interno dell’ospedale. Non è infatti la prima volta che pazienti o famigliari riversano la propria ira su medici e infermieri in servizio costringendoli a difendersi con il rischio della propria incolumità fisica oltre che degli altri pazienti in attesa. Il brutto episodio avvenuto nella notte di Ferragosto, che è costato caro a una infermiera rimasta contusa, oltre al sindacato Cgil è stato commentato dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità di Spezia che oltre ad esprimere la solidarietà al personale in servizio ha lanciato un appello. "Abbiamo assistito – scrivono–all’ennesimo episodio di violenza rivolto a strutture sanitarie e al personale che vi opera. Questa volta è stato il turno del pronto soccorso di Sarzana che si è visto distruggere una sala di visita e aggredire il personale in servizio. Esprimiamo vicinanza e solidarietà a tutto il personale presente che si fa responsabilmente carico della salvaguardia dell’incolumità degli altri utenti presenti nelle strutture, come è puntualmente avvenuto la notte in questione". Ma oltre alla solidarietà è necessaria una soluzione. "Abbiamo gradito – continuano – i messaggi dell’azienda alla quale chiediamo un ulteriore effettivo potenziamento della sicurezza di operatori e utenza nei pronto soccorsi spezzini, perfezionando la presenza di forze dell’ordine al pronto soccorso di Spezia e istituendola anche a Sarzana dove ad oggi non sono fisicamente presenti seppur sempre rapidi in caso di bisogno".

m.m.