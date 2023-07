Aggredisce il custode di un campeggio, voleva entrare con un furgone rubato

Ameglia, 13 luglio 2023 – Aggredisce il custode di un campeggio, arrestato da carabinieri Ieri pomeriggio i militari della radiomobile della Compagnia di Sarzana sono intervenuti in un campeggio di Ameglia dove era stato segnalato un uomo di colore in escandescenza che, dopo aver tentato di accedere con un furgone risultato poi rubato, senza apparente motivo, stava aggredendo il custode, afferrandolo per il collo. All’arrivo dei militari, l’aggressore si è violentemente scagliato contro di loro, minacciandoli e opponendo resistenza ai tentativi di bloccarlo, sferrando calci e pugni, sinché i carabinieri non sono riusciti a immobilizzarlo senza che nessuno riportasse lesioni.

L’uomo è poi risultato essere il 34enne ghanese responsabile, tre giorni fa, di due incendi alla Spezia. È stato quindi arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza nella caserma di Sarzana, questa mattina è comparso in Tribunale alla Spezia per il rito direttissimo. Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, applicandogli il divieto di dimora in tutta la provincia della Spezia.

Il furgone, risultato asportato poche ore prima a Sarzana, è stato invece restituito al legittimo proprietario.

Sono inoltre in corso accertamenti per verificare se l’arrestato possa essere il responsabile dell’incendio di uno scooter avvenuto sempre a Sarzana.

marco magi