Affidato l’appalto Energia geotermica per il teatro degli Impavidi

"La commissione si è riunita mercoledì e ha valutato sufficientemente l’offerta tecnica – ci ha riferito il direttore tecnico del teatro Impavidi Daniele Passeri –. È stata aperta anche l’offerta economica ed è risultata congrua, per cui la ditta AzzeroCO2 è stata proposta come aggiudicataria dell’appalto. Finita la fase dei controlli procederemo con il contratto". Come anticipato da "La Nazione" la settimana scorsa, sta procedendo l’iter volto all’aggiudicazione dell’appalto per eseguire i lavori di efficientamento energetico del teatro cittadino, si avvicina sempre di più la concretizzazione dell’idea vincente degli Scarti – associazione culturale che gestisce il teatro Impavidi – che già nel 2021 per effettuare una perizia volta a comprendere se si potesse utilizzare la fonte geotermica, avevano deciso di svuotare la cisterna del pozzo, dove per l’occasione era stata trovata una valigetta con armi e munizioni risalenti alla Seconda guerra mondiale. Un anno più tardi nel marzo 2022, con un progetto realizzato proprio in collaborazione con AzzeroCO2, Gli Scarti avevano partecipato ad un bando statale, poi finanziato con circa 220 mila euro dal Ministero della cultura lo scorso giugno. E, se tutto, procederà secondo i piani sarà proprio AzzeroCo2 a realizzare l’impianto che sfruttando la fonte geotermica di cui dispone il pozzo posto sotto il palco scenico sarà in grado sia di raffrescare che di riscaldare l’edificio che risale al 1809. Una struttura storica che va necessariamente conservata quella del teatro Impavidi, per cui non si potrà intervenire in maniera invasiva. Previsto infatti, oltre alla sostituzione di alcuni infissi - quelli che non danno sulla facciata principale – anche l’ulteriore utilizzo dei led. L’obiettivo -che forse verrà concretizzato – resta quello di concludere i lavori prima dell’autunno del prossimo anno.

Elena Sacchelli