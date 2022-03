Affidati i lavori sul Cantarana e sul Molinello

Sono stati affidati i lavori del 2° stralcio dell’intervento per la mitigazione del rischio idraulico del torrente Cantarana e del canale Molinello i per i quali il Comune di Vezzano si era visto riconoscere, nel febbraio di un anno fa, un contributo di 350 mila euro dei Ministeri dell’interno e dell’economia nell’ambito dei fondi da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il 20 dicembre la giunta aveva approvato il progetto definitivo esecutivo elaborato dall’ingegner David Settesoldi, direttore tecnico della West System srl di Pontedera. Subito dopo è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Il 9 febbraio, anche la conferenza di servizi ha approvato il progetto. I lavori sono stati definitivamente aggiudicati, con determinazione 23 del 23 febbraio del responsabile dell’area lavori pubblici, Simone Mammi, alla Società Edilizia Tirrena spa della Spezia, che ha offerto un ribassodi circa il 6,5 per cento sull’importo messo a base di gara di circa 183 mila euro. L’intervento verrà quindi a costare al Comune 172 mila euro, compresi gli oneri non soggetti al ribasso e l’Iva al 22 per cento. Il primo progetto di messa in sicurezza del canale Molinello, che confluisce nel torrente Cantarana a sua volta affluente di destra del Magra, risale al 2005. I due corsi d’acqua scorrono in parte in un alveo artificiale con fondo e sponde in calcestruzzo, in parte a cielo aperto e in parte sottoterra, tombati, e non essendo in grado di smaltire le acque in caso di forti piogge rappresentano un pericolo. L’intervento appena appaltato consisterà nel consolidamento dell’alveo e delle sponde con calcestruzzo a ridosso del punto di confluenza. Anna Pucci ...