Affidati i lavori per il marciapiede

Sarà la Scamoter srl di Romito Magra a realizzare le opere di messa in sicurezza di un tratto di via Dogana e strada provinciale 24 in località Isola. L’impresa è stata individuata tramite procedura negoziata sul Mepa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione: rispetto a una previsione di 87 mila euro, ha presentato un ribasso del 2%. L’obiettivo è mettere in sicurezza la viabilità con la realizzazione di un nuovo marciapiede in fregio alla carreggiata della Sp24. L’intervento è necessario per consentire il transito dei pedoni, in particolare degli studenti che frequentano la media Ceccardi e la scuola Primaria di Isola, al di fuori dalla carreggiata stradale nel tratto di via interessato dai lavori, e quindi è finalizzato a garantire la sicurezza. Si tratta di un secondo lotto di un più ampio progetto di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.