Trentaquattro cani cercano una famiglia

Castelnuovo Magra (La Spezia), 27 luglio 2023 - La cucciolata è diventata troppo numerosa e rumorosa. Il giardino si è fatto troppo piccolo per ospitare 34 cani, nonostante la buona volontà della donna e le attenzioni riservate quotidianamente ai suoi amatissimi ospiti. Ma un numero del genere di cani non è possibile da gestire per una sola persona e per questo è intervenuto il Comune di Castelnuovo Magra che si è messo alla ricerca di qualche famiglia volenterosa che possa adottarne qualcuno. Si tratta di meticci incrocio Lagotto, una razza italiana utilizzata soprattutto per la ricerca dei tartufi, di varie età, molto giovani tra i 7 mesi e un anno. I cani sono curati e ben nutriti nonostante il numero. La situazione è stata segnalata al Comune che con discrezione si è fatto avanti per aiutare la donna grazie anche alla volontaria Marzia Lazzoni che ha messo a disposizione la propria esperienza. L’obiettivo è evitare il trasferimento in canile con costi elevati per l’ente e una situazione di forte stress per gli animali. E’ necessario che qualcuno si faccia avanti in fretta e si proponga per l’adozione. Il sindaco Daniele Montebello ha richiesto un aiuto ai castelnovesi e non solo per trovare una casa agli amici a quattro zampe in modo da aiutare la cinquantenne a gestirne di meno. Innfo 347 2391774.

m.m.