Adottata la variante voluta da Marinella spa La sindaca: "Passo avanti verso il rilancio"

di Elena Sacchelli Era prevedibile che la pratica sarebbe stata ampiamente discussa in consiglio comunale: per arrivare all’adozione del progetto di rigenerazione urbana del borgo di Marinella in variante al Prg, con i voti favorevoli della sola maggioranza, ci sono volute quasi 6 ore. Un progetto privato fortemente voluto da Marinella spa in liquidazione che dopo averne affidato la stesura all’architetto Doriano Lucchesini lo aveva presentato al Comune il 3 marzo 2021. Quattro le aree di intervento. La più consistente rappresentata dal borgo che diventerà pedonale e con pavimentazione drenante per consentire alle acque piovane di essere assorbite. Si modifica in parte la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti che anziché per singoli edifici viene classificata per livelli: il piano terra destinato ad attività di connettivo urbano (botteghe, studi professionali, piccole attività) mentre i piani superiori resteranno a uso abitativo. "È prevista una sostanziale modifica della mobilità – ha precisato durante la sua esposizione in aula l’architetto Lucchesini (nella foto) –: le auto usciranno dal borgo che sarà trattato come zona a traffico limitato con accesso consentito per carico e scarico e ai mezzi di emergenza. Una rotatoria creerà un nuovo accesso e ci saranno parcheggi pubblici e pertinenziali". Nella...