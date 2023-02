Adesione al ’Manifesto per la sanità’ Il passo dell’Arci della Val di Magra

Non è certo una novità che Arci Val di Magra – considerate anche le attività di supporto alla popolazione per l’accesso alle cure portate avanti dai suoi volontari, la creazione di raccolte fondi per donazioni di materiale alle strutture sanitarie pubbliche, e l’assistenza domiciliare e sociale ad anziani e disabili –avesse intenzione di aderire al Manifesto per la sanità locale. Ma adesso è ufficiale.

La richiesta di adesione, formalizzata da una lettera sottoscritta da Alberto Tognoni, presidente di Arci Val di Magra, lo scorso 24 gennaio, è stata accolta con grande entusiasmo dal comitato che da anni si occupa di informare i cittadini sullo stato dei servizi sanitari locali con il fine di salvaguardare la sanità pubblica e ottenerne un significativo potenziamento.

"La cura di sé rappresenta un diritto costituzionale inderogabile che deve poter essere assicurato a tutta la cittadinanza e su cui non ci stancheremo di vigilare e di intervenire – sostiene Alberto Tognoni –. Il progressivo depotenziamento del nosocomio sarzanese, la mancanza di un’integrazione socio-sanitaria nei piccoli comuni della Val di Magra, il crescente affidamento dei servizi sanitari a strutture private più o meno convenzionate con il pubblico sono solo alcuni dei motivi che ci hanno spinto ad aderire al Manifesto". Alle motivazioni appena elencate si aggiunge anche la scarsa possibilità di presa in carico da parte delle istituzioni competenti delle persone fragili, bisognose di cure o soggette a dipendenze. Da qui, a detta di Arci val di Magra, la necessità di creare "una diffusa rete di attori sociali in grado di mobilitare, tenere alta l’attenzione pubblica e monitorare costantemente le dinamiche delle scelte pubbliche in materia di sanità e politiche sociali".

"L’adesione di una realtà come Arci Val di Magra, profondamente impegnata in iniziative sociali, culturali e di difesa dei diritti dei cittadini – ha replicato il cofondatore del Manifesto per l sanità locale Valter Chiappini – rafforza il nostro principio di coesione sociale apartitica in difesa dei servizi sanitari pubblici locali. Ciò darà modo di rendere ancor più capillare e trasversale sul territorio la nostra azione di diffusione delle informazioni e delle iniziative su un tema molto sentito dalla popolazione come quello della sanità locale". E ha concluso: "Ringraziamo Alberto Tognoni e con lui tutti i presidenti dei singoli circoli Arci del territorio. Siamo sicuri che l’azione del Manifesto, con il loro apporto, risulterà ancor più incisiva".

Elena Sacchelli