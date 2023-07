Adeguamenti sismici delle scuole a Luni: In gara anche la media Ceccardi - Sbloccacantieri PNRR e fondi comunali

Vanno a gara non solo i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Casano Basso – dei quali abbiamo già scritto – ma anche quelli della scuola media statale ’Roccatagliata Ceccardi’. Per entrambi l’amministrazione di Luni sfrutta le opportunità concesse a livello nazionale dal decreto legge ‘Sbloccacantieri’ avviando due procedure negoziate, più snelle, senza pubblicazione del bando di gara, che prevedono l’invito a partecipare a operatori economici attraverso la piattaforma telematica o Sintel. Questo alleggerirà l’iter di affidamento: i lavori devono essere completati entro il 2026 visto che in gran parte sono finanziati tramite risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la scuola media, si tratta di opere per 458 mila euro con base d’asta dei lavori per circa 316 mila euro. Il progetto è finanziato con poco più di 357 mila euro da fondi Pnrr e altri 100 mila euro con risorse del bilancio comunale. La progettazione definitiva e esecutiva era stata affidata nel 2017 allo studio tecnico associato degli ingegneri Euro Cecchi e Andrea Cecchi, approvata dalla giunta nel 2018, poi inserita nel Piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica. Per la scuola di Casano – come già anticipato – l’intervento da 420mila euro sarà messo a gara con base d’asta a 287.207 euro. Il progetto definitivo edesecutivo era stato redatto dall’ingegnere Andrea Cecchi e approvato dall’amministrazione nel 2021 e inserito nel Piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica. Delle somme a disposizione, circa 337 mila derivano dal Pnrr, 20mila da fondi ministeriali, il resto da risorse del Comune.

Nella foto, il sindaco Alessandro Silvestri