Addio a Amorino Armenio Tenne viva la memoria dell’esodo istriano

La comunità di Santo Stefano Magra ha dato ieri mattina l’ultimo saluto ad Amorino Armenio, venuto a mancare all’età di 80 anni. Era pensionato, dopo aver lavorato per molti anni per la società autostradale Salt, e aveva legato il suo nome soprattutto alla incessante opera di sensibilizzazione sulla tragedia dell’esilio giuliano dalmata, avvenuto nel dopoguerra. La sua famiglia, come tante altre, era stata infatti costretta a lasciare Pola, nell’Istria, arrivando infine alla Spezia.

Un viaggio che Amorino Armenio aveva affrontato da piccolissimo e che aveva segnato la sua vita . Un’esperienza che lui stesso ha sempre voluto ricordare e tramandare anche nelle vesti di dirigente dell’associazione Nazione Venezia Giulia e Dalmazia. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesetta dell’ospedale Sant’Andrea alla Spezia. Amorino Armenio lascia la moglie Rosanna e i figli Massimo, Marinella e Paolo.