Accordo su Atc: "L’assenteismo qui non c’entra"

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo intitolato ’Atc, premio contro l’assenteismo. Trovato l’accordo con i sindacati’. L’amministrazione comunale ci tiene a precisare che titolo e incipit del pezzo non colgono la "vera finalità dell’accordo" che "non vuole certo premiare chi lavora ma restituire dignità a chi svolge quotidianamente il proprio dovere in una fase di criticità per l’azienda". "Non si tratta quindi di un accordo contro l’assenteismo – viene rilevato – bensì di una misura per incentivare e garantire a chi profonde il proprio impegno nel lavoro un futuro migliore".