Accordo (quasi) concluso Marinella spa e Comune Manca soltanto una firma

Manca ancora una firma essenziale ma un altro passo in avanti è stato fatto. Si è tenuto ieri mattina alle 11 a palazzo Roderio – in via eccezionale dato che gli uffici comunali erano chiusi per il ponte della Liberazione – l’incontro per la stipula del contratto preliminare di compravendita dei due immobili e dei terreni di proprietà della Marinella spa necessari per l’attuazione del Pinqua. La cessione al Comune da parte della società in liquidazione si perfezionerà solo se, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare, il progetto privato di rigenerazione urbana del borgo verrà approvato dal consiglio comunale. Questa la clausola fortemente voluta da Marinella spa e inserita nello schema di preliminare pubblicato all’albo pretorio dopo l’approvazione da parte della giunta, sabato scorso.

Una garanzia per portare avanti unitariamente il progetto privato – quello di recupero del borgo presentato dalla Marinella spa al Comune e adottato dal consiglio comunale a febbraio – insieme al Piano innovativo per la qualità dell’abitare già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 15 milioni di euro. Visionando il preliminare si apprende inoltre che, come più volte precisato, i due immobili e i terreni saranno ceduti al Comune a fronte di un corrispettivo pari a 1,9 milioni di euro ripartiti in 1,7 milioni di oneri di urbanizzazione e 200 mila euro di diritti edificatori. Nella parte relativa alle premesse condivise tra le parti si legge che per quanto riguarda il Parco campagna (quello che nel Prg del 1998 ancora vigente è identificato con la tenuta di Marinella) vi è l’impegno all’adozione del relativo strumento urbanistico attuativo. Per quanto riguarda il Masterplan del 2007 si legge invece che "l’amministrazione comunale non ha più alcun obbligo di approvare le previsioni insediative di massima previste e condivise nel territorio all’interno di quel documento e la società non ha conseguentemente alcun obbligo nei confronti degli enti per gli impegni derivanti dal progetto unitario".

A sottoscrivere ieri mattina lo schema di contratto preliminare di compravendita sono stati il segretario generale Fulvio Andrea Pastrorino, la dirigente dell’area patrimonio e demanio Valentina Chiavacci e uno dei due liquidatori della società, Giovanni Currò. Da palazzo Roderio traspare soddisfazione per il traguardo raggiunto che ha sancito la possibilità di procedere con gli step successivi per arrivare alla realizzazione del Pinqua. Manca però ancora la firma dell’altro liquidatore della società: il commercialista Nanni Grazzini che ieri non si è presentato all’incontro per motivazioni personali. Uno nuovo incontro, per la sottoscrizione del contratto anche per mano del dottor Grazzini, è fissato il 4 maggio.

Elena Sacchelli