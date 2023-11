"Abbiamo ottenuto impegni precisi"

"Richieste inevase da anni. Siamo contenti di aver contribuito a dare risposte concrete ai cittadini". Gino Pavero consigliere comunale ad Arcola di Cambiamo con Toti si riferisce alle interpellanze discusse nell’ ultimo consiglio comunale su via Andreoni a Monti, via Predallara a Trebiano, via Cà del Bosco a Romito Magra: "Abbiamo ottenuto risposte e impegni in linea con quanto da noi richiesto, in nome dei cittadini che a noi si sono rivolti per sostenere le loro richieste, alcune, inevase da anni". Quelle invece riguardanti via Castellaro a Cerri e sugli interventi di asfaltatura che dovrebbero essere realizzati in alcune zone del Comune di Arcola sono state rinviate alla prossima seduta. Pavero, prosegue puntualizzando che le risorse ci sono, ma spesso non vengono usate: "Come sempre, abbiamo voluto mettere sul tavolo problemi che da troppo tempo attendono soluzione. Spesso sentiamo dire che mancano le risorse economiche e per questo non si può intervenire. In realtà le risorse spesso ci sono ma non vengono usate". Il consigliere Pavero riporta come spesa ingente sostenuta dal Comune quella di una manifestazione estiva: "Da un lato opere che devono essere realizzate da tempo – conclude Pavero – e dall’altra una manifestazione come il Gioia Festival che vede impegnate decine di migliaia di euro ma che in realtà non centra l’obiettivo di attirare le migliaia di visitatori attesi e con anche insignificanti ricadute economiche sul territorio arcolano. Viene da chiedere se le risorse saranno state accantonate per i fuochi d’artificio di fine legislatura? Del resto nelle menti dei cittadini, al netto di quanto non fatto negli anni precedenti, rimangono impresse le ultime cose prodotte".

Cristina Guala