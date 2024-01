Abbandona la spazzatura. E perde la causa

Per non pagare quella multa, che avrebbe pesato sul bilancio familiare per 313 euro, le ha provate tutte. Ma il giudice di pace ha respinto il ricorso. Niente da fare, abbandonare i rifiuti non conviene, mai. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi e ha posto la parola fine a un tira e molla che andava avanti da un anno e che ha avuto per protagonista una spezzina, destinataria di un’ordinanza di ingiunzione emessa come conseguenza di un verbale elevato per ’conferimento di rifiuti con modalità non consentite’. Assistita da un legale la donna ha fatto le proprie obiezioni, ma il giudice ha risposto punto su punto. Nessuna violazione della privacy: le immagini che immortalavano l’illecito erano tratte dall’impianto di videosorveglianza cittadino, la cui presenza era segnalata con cartelli di avviso posizionati in zona e sui bidoni; nessuno ’sconto’ derivante dal fatto che la persona responsabile del conferimento non era la ricorrente: quel che conta è infatti la titolarità della tessera. Demolita anche l’impalcatura del ricorso nella parte in cui adombrava la presunta illegittimità di un atto amministrativo firmato dal comandante della municipale: Francesco Bertoneri è il soggetto legittimamente individuato come destinatario dell’incarico con specifico provvedimento del sindaco.