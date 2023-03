A spasso sulla ciclovia tirrenica Entro il 2026 i dodici chilometri dal centro città a Marinella

di Elena Sacchelli

Approvato dalla maggioranza nel consiglio comunale di mercoledì sera (astenute le opposizioni) il progetto definitivo della ciclovia tirrenica in variante al piano regolatore generale, con particolare riferimento al lotto prioritario (stralcio 5) lungo 12,4 chilometri che collegherà il centro di Sarzana a Marinella. Si tratta di un progetto finalizzato ad implementare la viabilità ciclistica, finanziato dal Pnrr che ha assegnato a Regione Liguria 19 milioni e 293 mila euro e che deve essere realizzato entro il 2026.

Un progetto articolato che coinvolge più enti e più regioni della costa tirrenica, il cui stralcio 5, da Sarzana centro a Marinella, vista la priorità, verrà realizzato prima degli altri. A insistere sul territorio comunale sarà anche lo stralcio 6, che da Sarzana consentirà di raggiungere in sicurezza Santo Stefano. Come specificato dall’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi durante l’esposizione della pratica, lo stralcio 5 ha subito una modifica che è stata accolta sotto consiglio del Comune di Sarzana. Nel dettaglio la ciclovia, anziché passare attraverso via Aurelia come era stato progettato in origine, a partire da viale Mazzini procederà verso il confine di villa Ollandini, in direzione Nave. Lungo il percorso del canale Lunese, passando nei territori di Caniparola e di Castelnuovo Magra, si giungerà agli scavi archeologici di Luni. La ciclovia costeggerà poi il torrente Parmignola e, passando da via Marinella, raggiungerà il confine toscano. La fine dei lavori entro la fine del 2026, quindi è attesa l’apertura dei cantieri da settembre.

Inutile dire che, trattandosi di una variante al Prg del 1998 ancora in vigore, non sono mancate le critiche della minoranza che, pur riconoscendo la bontà del progetto, non condivide il modus operandi dell’amministrazione Ponzanelli sulla mancata progettazione urbanistica. "Che vengano utilizzati i fondi del Pnrr per un percorso ciclabile è di per sé buono trattandosi di mobilità sostenibile – ha esordito Daniele Castagna (Pd) -.Ma a che variante siamo arrivati? La mobilità ciclistica si interseca con i servizi, con quella ferroviaria e con i parcheggi. Manca una visione d’insieme. E cosa ne è della partecipazione? La cittadinanza va coinvolta prima quando si può scegliere, non quando il progetto è già definitivo". "Bene la mobilità sostenibile, ma il Puc? – ha incalzato Federica Giorgi (M5S) –. Nel programma di Forza Italia viene data importanza al cronoprogramma per la sua realizzazione affidata a Boeri e Giuliani. Cosa avete fatto in cinque anni?".

Approvata invece all’unanimità l’istanza di permesso di costruire per il progetto di ampliamento e riqualificazione di Intermarine. Un progetto già sviscerato e approvato qualche mese (sempre all’unanimità) che consentirà al cantiere leader della nautica, in vista delle maxi commesse in arrivo dal Ministero della difesa per i cacciamine, di incrementare il numero dei dipendenti di circa 200 unità.