A scadenza di mandato il centrodestra rimpalla le responsabilità

Sul commercio e sul rilancio del centro storico la capogruppo della Lega Lucia Innocenti replica al candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli: "Chi fa propaganda su argomenti che ben conosce, proprio perchè è il principale artefice di molte criticità che oggi sono presenti a Sarzana, ha indubbiamente molto coraggio. Fortunatamente nessuno dimentica e non è certo l’amministrazione Ponzanelli a chiudere gli occhi, come avveniva in passato". Secondo Innocenti "tutto ciò che abbiamo ereditato di negativo è frutto di politiche sbagliate del passato. Basti pensare al debito di oltre 28 milioni di euro che ci è stato consegnato nel 2018. Basti pensare alle politiche avviate dallo stesso Guccinelli, protagonista di 40 anni di gestione incontrollata del potere a Sarzana e fautore della concessione di uno straordinario spazio alla grande distribuzione nella Variante. Proprio le autorizzazioni rilasciate per aprire grandi centri commerciali e supermercati hanno contribuito a massacrare i mercati rionali e le attività artigianali e i negozi del centro storico, che molto spesso hanno deciso di chiudere o si sono trasferiti". A questo "si aggiunga la poca attenzione che è stata rivolta alla valorizzazione delle piccole imprese e realtà commerciali. Non si stupisca Guccinelli se dopo tanta inerzia e poca pianificazione, oggi dobbiamo risolvere così tante problematiche, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro storico, che lo aveva reso una discarica a cielo aperto, per proseguire con la regolamentazione dei dehor".

E conclude: "Sul commercio sarzanese Guccinelli ha pronunciato parole vuote. Nonostante le tante difficoltà, in molti casi frutto delle politiche del passato, il commercio sarzanese sta meglio rispetto a moltissime altre realtà, stando ai dati delle Camere di Commercio liguri. Non esistono purtroppo realtà commerciali felici, che non scontino le crisi e le criticità generali e del piccolo commercio in particolare. E’ cambiato il mondo rispetto a 1520 anni fa. Il Comune fa la sua parte e la fa con grande impegno e innumerevoli iniziative, ma anche i commercianti oggi sono chiamati ad evolvere per stare al passo con i grandi competitors del web: bisogna che facciano un salto di qualità, culturale e di mentalità. Utilizzare i nuovi sistemi digitali é ormai indispensabile, come lo è puntare, specialmente nei centri storici, sulla qualità".