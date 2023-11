A Ponzano la giornata del Ringraziamento

La vocazione rurale e contadina del territorio è una tradizione ancora molto forte e sentita anche a Santo Stefano Magra e in Vallata. Per questo l’edizione numero 73 della giornata provinciale del Ringraziamento è stata organizzata a Ponzano Madonnetta dall’associazione di categoria Coldiretti La Spezia. Si è trattato di un momento di aggregazione per la comunità contadina che nel rispetto del protocollo ogni anno si riunisce per offrire un simbolico cesto di doni con i frutti prodotti dalla terra. L’iniziativa organizzata a Ponzano Magra ha registrato la presenza di numerosi partecipanti e come ogni anno è stata anche occasione di riflessione sulla situazione nazionale del settore agricolo e dei suoi risvolti economici e sociali. La giornata del Ringraziamento ha scelto la frazione di Ponzano Madonnetta e la locale chiesa di Nostra Signora delle Grazie per la funzione religiosa officiata dal parroco don Tommaso Fasoli. Dopo la consegna dei cesti contenenti ortaggi e frutta di stagione sono stati benedetti gli oltre trenta tra trattori e i mezzi agricoli presenti sul sagrato. Gli agricoltori e le loro famiglie hanno poi preso parte al consueto pranzo sociale che è stato allestito nella sede del Gruppo Alpini di Santo Stefano Magra.

Oltre al presidente di Coldiretti La Spezia, Marco Lucchi e al direttore Paolo Campocci, hanno partecipato la sindaca santostefanese Paola Sisti e la senatrice Stefania Pucciarelli residente a Santo Stefano Magra. "La giornata del Ringraziamento - ricordano Marco Lucchi e Paolo Campocci di Coldiretti - rappresenta da sempre un momento importantissimo per la nostra associazione. E’ il simbolo di una comunità unita e fortementelegata al lavoro agricolo".

m.m.