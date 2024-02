"A Marinella arriva la Zru: parcheggi riservati ai residenti per risolvere il problema della sosta"

A Marinella arriva la Zru, ovvero la zona di rilevanza urbanistica. Una soluzione adotata dal Comune che prevede uno spazio di sosta riservato ai residenti della frazione che ne faranno richiesta. L’area individuata è nel parcheggio di via Giovanni XXII e in via Della Repubblica dove sarà consentita la sosta agli abitanti che dovranno esporre apposito contrassegno rilasciato dal Comune. Una soluzione adottata per andare incontro ai residenti che lamentano difficoltà nel reperire parcheggi, soprattutto in estate. La nuova circolazione è sperimentale: serve un periodo di osservazione per valutare le dinamiche dei flussi veicoli