A lezione di soccorso e volontariato. Pubblica assistenza nelle scuole: incontri con gli studenti

Sarzana, 26 gennaio 2024 – Si è concluso il progetto organizzato dall’associazione nazionale Anpas in collaborazione con l’istituto didattico comprensivo Isa 13 ’Ilaria Alpi’ di Sarzana e la Pubblica Assistenza dal titolo ’La scuola secondaria di primo grado incontra la Pubblica Assistenza’, che ha coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado ’Poggi Carducci’ di Sarzana e l’istituto di Marinella.

Ai cinque incontri che si sono tenuti alla sede della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di via Falcinello a Sarzana hanno partecipato 280 ragazzi. A spiegare l’importanza del volontariato e del primo soccorso è stata la volontaria Elena Parmeggiani che ha presentato l’attività generale svolta dalla storica Pubblica Assistenza di Sarzana impegnata non soltanto nelle operazioni di soccorso ma anche per i tanti servizi alla persona, l’accompagnamento degli anziani alle visite di controllo e la presenza in tutte le manifestazioni aperte al pubblico.

Agli studenti è stata spiegata la grande importanza dell’immediatezza del soccorso: partendo dalla chiamata al numero unico di emergenza 112 per spiegare rapidamente le ragioni della richiesta fino alle dimostrazioni pratiche riguardanti la manovra di rianimazione cardio polmonare, la disostruzione delle vie aeree e, in generale l’assistenza a persone che necessitano di prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale sanitario. Con questo interessante e utile progetto la Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana ha voluto invitare i giovani a conoscere e soprattuto ad avvicinarsi al mondo del volontariato, investire nel futuro della comunità e nella crescita personale di tutti gli alunni attraverso la riflessione su alcuni valori umani fondamentali per la nostra società: il gesto gratuito, l’attenzione alla persona, il rispetto, la responsabilità sociale, lo spirito di iniziativa, il desiderio di rendersi utili e di instaurare relazioni significative. L’istituto didattico comprensivo Isa 13 ha voluto ringraziare dell’impegno il presidente Giorgio Oddi e i volontari Elena Parmeggiani, Francesco Caleo, Nicola Mattioni e Paolo Russo che hanno promosso e sostenuto questo progetto, dedicando alcune ore settimanali ai ragazzi.

m.m.