A lezione di citizen science Bioblitz sulla spiaggia tra specie marine e rifiuti

Gli alunni dell’Isa 2 della Spezia hanno preso parte sabato all’avvio della campagna primaverile di citizen science per la raccolta dei dati biologici e antropogenici nei siti costieri di interesse del progetto “Percorsi nel blu”. Il Bioblitz si è svolto sulla spiaggia di Marinella di Sarzana: i ragazzi, insieme ad altri volontari, hanno raccolto dati scientifici e rifiuti sulla base di quadrati di campionamento, guide di riconoscimento e protocolli operativi, fornendo supporto agli esperti nelle operazioni di riconoscimento e registrazione delle specie marine e in quelle di classificazione, registrazione e pesatura di quattro chili di rifiuti speciali. La scarsa presenza di macro rifiuti spiaggiati – spiegano i promotori del progetto – ha facilitato l’individuazione di alcune microplastiche, come i granuli di pellet, che sono stati prelevati e mostrati al microscopio, grazie all’uso di strumentazioni da campo, messe a disposizione dallo staff di Percorsi nel blu.

L’iniziativa di citizen science è stata promossa dal progetto “Percorsi nel blu” dell’Isa2 e si è svolta con la collaborazione dell’associazione Blue Life, Acam Gruppo Iren, con il patrocinio dei Comuni della Spezia e Sarzana, del consolato generale della Repubblica Dominicana di Genova, di Pianeta Azzurro e Rete Weec Italia. L’evento scientifico, diretto da Erika Mioni, docente e biologa responsabile del progetto, è il frutto di una nuova collaborazione nata tra “Percorsi nel Blu”, progetto da 12 anni promotore di percorsi formativi di ocean literacy e di ricerca partecipata, e “Blue Life”, associazione diretta da Gabriele Ciardi, da quattro anni impegnata nella promozione di eventi di pulizia di sentieri, spiagge e disensibilizzazione ambientale.