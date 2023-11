A casa con 400 grammi di hashish e 250 di marijuana, arrestato sarzanese

Sarzana, 23 novembre 2023 - Dopo gli arresti degli ultimi giorni, anche ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana hanno messo a segno un altro risultato operativo. In questo caso, nell’abitato di Sarzana, è stato controllato un giovane del luogo che, dopo esser stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato arrestato poiché trovato con alcuni panetti di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi oltre a marijuana per circa 250 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un centinaio di euro in banconote di diverso taglio.

Nella tarda mattinata odierna, al Tribunale della Spezia, si è svolta l’udienza, con rito direttissimo, che si è conclusa con la convalida del provvedimento restrittivo e con l’applicazione, a carico del giovane arrestato, dell’obbligo di dimora nella provincia della Spezia e nella propria abitazione in orari serali e notturni.

marco magi