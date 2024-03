Addosso 50 dosi di cocaina, i carabinieri arrestano due spacciatori

Sarzana, 2 marzo 2024 - Due spacciatori nordafricani sono arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio e di contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti, i militari hanno tratto in arresto due cittadini di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, rispettivamente di 31 e 22 anni. I due, già noti alle forze dell’ordine, si aggiravano con fare sospetto, in pieno centro cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo esser stati perquisiti sono stati trovati in possesso di 43 grammi di cocaina suddivisa in 50 dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 4 telefoni cellulari.

La sostanza stupefacente era pronta, con ogni probabilità, per essere immessa nel mercato dello spaccio della Val di Magra.

Questa mattina, al Tribunale della Spezia, sono stati convalidati i provvedimenti restrittivi con sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.