21enne Finisce nei Guai per Mezzo Chilo di Hashish

Un ragazzo di 21 anni è finito nei guai dopo essere stato fermato alla guida della sua auto all’interno della quale aveva nascosto mezzo chilo di hashish. Ieri il giovane è comparso in Tribunale alla Spezia per la direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri di Sarzana e imposto l’obbligo di dimora notturna nella sua abitazione dalle 20 alle 8. L’operazione coordinata dal capitano della compagnia Luca Panflo si è concentrata sulla zona di Luni dove i militari hanno fermato il giovane, italiano, per un controllo. Nonostante la giovane età era già conosciuto alle forze dell’ordine e dal suo atteggiamento agitato i carabinieri hanno capito che potesse nascondere qualcosa. Nella vettura erano confezionati 5 panetti di stupefacente per un totale di 5 kg e hanno proceduto all’arresto. Dopo la notte trascorsa ai domiciliari è comparso in Tribunale per la convalida dell’arresto.