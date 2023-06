14^ edizione della Rassegna Letteraria di Ameglia, Diabolik e la Famiglia Radicale tra gli ospiti

Il re del crimine apre la tradizionale rassegna letteraria organizzata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace nel salotto della villa romana di Bocca di Magra. L’iniziativa giunta alla 14^ edizione è diventata ormai un punto di richiamo dell’estate amegliese grazie al forte legame tra il noto legale esperto di diritto di famiglia e il territorio. La nuova puntata della lunga serie di incontri con gli autori si intitola "Storie, storiacce e storielle" e fa parte dei Grandi Temi già affrontati nelle scorse stagioni. Si parte venerdì alle 21 con una serata dedicata a Diabolik, il personaggio dei fumetti che ha attraversato con immutato fascino e successo il tempo e ancora oggi tiene aggappati alle sue avventure tantissimi fans. L’incontro di domani sera denominato "Ring Diabolik" dunque vedrà in scena Davide Steccanella con il libro "La filosofia di Diabolik e Alan Ford" e Aldo Dalla Vecchia con "Diabolik dietro la maschera". La manifestazione prosegue nel fine settimana e l’appuntamento di domenica è decisamente molto atteso. Infatti arriverà Eugenia Maria Roccella ministro della famiglia per presentare il libro "Una famiglia radicale". Si riprende poi da venerdì 7 a domenica 9 luglio con Antonio Caprarica, Fabrizio Biggio e Silvana Giacobini. A introdurre i temi trattati nelle varie serate e dialogare con gli ospiti non ci sarà soltanto l’ideatrice della rassegna Annamaria Bernardini de Pace ma per la prima volta anche Raffaello Tonon noto personaggio televisivo e conduttore radiofonico.

m.m.