Sarzana, 29 agosto 2019 - Ad esattamente 210 anni dalla fondazione del Teatro ad opera di otto illustri cittadini sarzanesi, chiamati appunto gli Impavidi, parte il nuovo corso di uno dei teatri più belli della Liguria - e non solo - con una Stagione, la seconda diretta artisticamente da Andrea Cerri degli Scarti, dal titolo 'Il coraggio della bellezza' con l'intenzione di rinnovare quel legame ideale con lo spirito dei fondatori, con la loro audacia e la loro generosità.

Partirà il 1° novembre con ben 10 spettacoli in abbonamento (più 4 appuntamenti dedicati alla danza) la nuova stagione del Teatro degli Impavidi di Sarzana, ideata e organizzata dall’associazione Gli Scarti, vincitrice del Bando per la gestione del Teatro, in stretta collaborazione con il Comitato d'indirizzo composto da Marianna Zannoni, Luciano Bonci, Alessandro Maggi e con il Comune di Sarzana.

“Per realizzare qualcosa di grande bisogna prima di tutto avere il coraggio e l’audacia di pensarlo: – ha commentato il sindaco e assessore alla cultura Cristina Ponzanelli – noi abbiamo pensato sin da subito a un Teatro degli Impavidi orgoglioso delle sue radici ma capace di creare innovazione e rinnovamento. Ringrazio i membri del Comitato di Indirizzo che, senza ricevere alcun compenso e con grande competenza, hanno saputo collaborare con gli Scarti e arricchire un programma già di grandissima qualità”.

“La stessa scommessa sulla città ci motiva oggi - spiega Cerri - . Lo stesso 'coraggio' deve esserci d’esempio per ribadire quanto sia ancora necessaria la bellezza, l’arte e la cultura per animare e arricchire veramente la vita di una comunità. In un'epoca contraddistinta da solitudini, da paure nei confronti del futuro, delle diversità, delle relazioni con il prossimo, crediamo che l’unico antidoto sia proprio il “coraggio”.

Il coraggio è anche e soprattutto quello di continuare a investire in cultura e bellezza, anche in un territorio di provincia, e per questo ringrazio per l’impegno l’amministrazione comunale di Sarzana, i partner di progetto e gli sponsor (la banca BVLG- BCC Sarzana e Iren), ai quali se ne aggiungeranno altri grazie alla campagna di sostegno al Teatro denominata 'Nuovi Impavidi'”.

In scena si susseguiranno in abbonamento (con nuove formule rispetto allo scorso anno) spettacoli che parlano dei nostri tempi e di come li stiamo vivendo, raccontati da grandi artisti con uno sguardo sempre accurato e maturo. E ci accorgeremo che il loro linguaggio non soltanto è più comprensibile di quanto può sembrare ma ci è anche familiare.

Dieci gli spettacoli in abbonamento per la prosa, colti e raffinati, adatti anche a chi vuole approcciarsi al teatro per la prima volta, con protagonisti i più celebrati artisti del teatro contemporaneo italiano. Grande novità di quest’anno sarà la stagione dedicata alla danza con 4 appuntamenti e un abbonamento specifico. Spettacoli che spaziano dal classico al contemporaneo, con artisti nazionali e internazionali che saranno arricchiti da masterclass e attività di formazione con gli artisti ospiti. Una stagione pensata e realizzata in collaborazione con le scuole di danza La Spezia Progetto Danza / Asd Les Mobiles (del Centro Dialma Ruggiero) di Annita Conti e con la storica “4° Movimento” di Sarzana di Lucia Boschi.

Per quanto riguarda la musica, gli spettacoli e le attività di formazione dedicate ai più giovani, le attività di produzione (curate assieme alla consulente musicale alla produzione e formazione Chiara Kihilgren) e gli eventi speciali, verrà presentato il cartellone generale, al termine della campagna abbonamenti, dopo il 20 settembre.

STAGIONE TEATRALE

La stagione si aprirà venerdì 1° novembre con un lavoro elegante e raffinato, Il nipote di Wittgenstein-Storia di un'amicizia di Thomas Bernhard, con Umberto Orsini - Premio Ubu 2001 miglior attore italiano - e Elisabetta Piccolomini. Si continua il 29 novembre con La Scortecata, testo e regia di Emma Dante, liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile (appuntamento organizzato in collaborazione con Fuori Luogo). Il 20 dicembre l'appuntamento è con il lavoro poetico e nostalgico di Giuseppe Cederna: Da questa parte del mare, viaggio struggente, lirico e ruvido - per storie e canzoni - sulle migrazioni umane, ma anche sulle radici e sul senso dell’ “umano”.

Un lavoro accorato tratto dall'omonimo libro del cantautore Gianmaria Testa. Paolo Hendel (con la regia di Gioele Dix) aprirà il 2020 del Teatro degli Impavidi, il 26 gennaio, con la prima regionale de La giovinezza è sopravvalutata, scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari. Grande attesa il 29 gennaio per un lavoro originale e fantastico di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola Brunialti, per la regia di Antonio Calenda: Manuale di Volo per Uomo, una surreale favola metropolitana ricca di emozioni e poesia. Il 27 febbraio la scena sarà tutta per Le allegri comari di Windsor (produzione Atir – Teatro di ringhiera, Milano) di William Shakespeare, adattamento di Edoardo Erba con la regia di Serena Sinigaglia. Tra incursioni meta teatrali, prove aperte e nuovi ospiti ogni sera, Michele Sinisi il 4 marzo mette in scena la sua originalissima versione de I sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello.

Il 14 marzo, per la prima volta a Sarzana, Silvio Orlando è protagonista del delicatissimo

Si nota all'imbrunire (Solitudine da paese spopolato), scritto e diretto da Lucia Calamaro. Uno stravagante e chiacchierato uomo di teatro, scomparso dalle scene improvvisamente e apparentemente senza un plausibile motivo da cinque anni, viene rintracciato per un caso fortuito da un giovane fan. E' questo l'incipit di Chi è di scena, scritto e diretto da Alessandro Benvenuti, anche in scena assieme a Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti al Teatro degli Impavidi il 26 marzo.

Enzo Moscato, innovatore e poeta della drammaturgia contemporanea, Premio Ubu 2018 alla carriera, è protagonista il 10 aprile di Compleanno (evento realizzato in collaborazione con Fuori Luogo), un capolavoro linguistico.

LA DANZA

Per la danza, ad aprire la stagione sarà l'8 dicembre la Compagnia Virgilio Sieni con Bach Duet (evento realizzato in collaborazione con il festival Smaschera e con Fuori Luogo). Si continua l'11 gennaio con Ad Astra-frammenti di danza, una serata interamente dedicata alla carriera di Rachele Buriassi, da Sarzana a stella internazionale della danza.

L'8 febbraio in scena ci sarà il Balletto di Siena con Fellini, La dolce vita: nello spazio di un sogno, come recita Shakespeare, il pubblico potrà attraversare tutta l'opera di Fellini, collocata fuori dagli stereotipi. Il 21 marzo il Teatro degli Impavidi festeggia la primavera con il Concerto Fisico per azioni di Michela Lucenti, una partitura fisica e vocale che ripercorre e ridisegna la storia di Balletto Civile.

ABBONAMENTI

La campagna abbonamenti partirà il 2 settembre, con la prima settimana interamente dedicata agli abbonati della scorsa stagione, che potranno confermare il loro abbonamento (e, previa disponibilità, richiedere un eventuale spostamento di posto – gli eventuali spostamenti si potranno fare solamente nella giornata del 9 settembre, presentandosi fisicamente alla biglietteria del Teatro). Dal 10 settembre partirà invece la campagna per i nuovi abbonati. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per i 10 spettacoli di prosa, ad un prezzo intero di 220 euro per il I settore (con riduzioni progressive a seconda del settore, oltre alle consuete riduzioni per studenti e over 65, valide per tutti gli abbonamenti). Inoltre, novità di quest'anno è lo speciale abbonamento per i 4 spettacoli di danza, a partire da 80 euro per il I settore. Sarà infine possibile sottoscrivere anche un maxi abbonamento per tutti gli spettacoli in stagione, 14 tra prosa e danza, partendo da 290 euro a scalare. In tutti i casi l'abbonamento permette un risparmio di più del 20% rispetto all'acquisto dei biglietti dei singoli spettacoli.Saranno disponibili come lo scorso anno anche gli Abbonamenti sostenitore per dare un contributo ulteriore all’attività complessiva del teatro e per entrare nell’albo de 'I nuovi Impavidi'. Info e orari: dal 2 al 21 settembre dal lunedì al sabato 9-12.30, martedì e giovedì anche 16-19; dal 24 settembre martedì, mercoledì, giovedì e sabato 9-12.30 , giovedì anche 16-19. Info: 346 4026006 e teatroimpavidi@associazionescarti.it.