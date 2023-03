Consegnato il caniere per la realizzazione del ponte sul Calcandola

L'affidamento del cantiere

Sarzana (La Spezia) 13 marzo 2023 - E’ stato consegnato il cantiere per la realizzazione del ponte sul torrente Calcandola in via Falcinello. Un investimento di 666 mila euro che prevede la demolizione e ricostruizione dell’attuale struttura ex-novo dal Consorzio Stabile Arché- Società Consortile Arl in concorso con la consorziata esecutrice Kratos Srl, alle quali il Comune ha appaltato i lavori per un investimento complessivo di 666 mila 888 euro grazie al finanziamento da 800 mila euro ottenuto dall'ente nel 2020 da un bando statale del MIT, recentemente confluito sui fondi del PNRR, Missione2- C4. Per ottenere il finanziamento, nel 2020 l'Amministrazione Comunale aveva difatti affidato ad IRE la stesura di un progetto esecutivo per partecipare al bando nazionale per la messa in sicurezza delle infrastrutture: missione compiuta e ora il via ai lavori. La nuova infrastruttura, che verrà realizzata in 240 giorni dall'apertura del cantiere, sarà lunga 30 metri, larga 10,20 metri, dotata di nuova ringhiera e prevede la sistemazione della viabilità di raccordo al nuovo ponte e la sistemazione d’alveo. Nella prima fase di intervento si procederà allo spostamento di tutti i sottoservizi con la messa in posa di una passerella tecnologica che sosterrà i cavidotti; successivamente a questa fase, che durerà circa un mese, si procederà alla demolizione della vecchia campata e alla ricostruzione del nuovo ponte.