Conoscere e curare l'olivo nel corso in programma a Santo Stefano Magra

Un'uscita tra gli ulivi

Santo Stefano Magra (La Spezia) 15 marzo 2023 - Due giornate dedicate alla scoperta dell’olivo e i segreti per crescerlo e preservarlo dalle malattie. Sabato 25 e domenica 26 sono infatti previste le lezioni con gli esperti per conoscere le tecniche di potatura dell’olivo a vaso policonico. Il corso patrocinato dal Comune di Santo Stefano Magra si svolgerà all’azienda Lucchi e Guastalli di via Vincinella. Il corso ha come obiettivo quello di migliorare la professionalità degli operatori e fornire gli aggiornamenti sulle tecniche culturali ma anche di difesa fitosanitaria a chi ha maturato esperienza nel settore. La parte pratica si concluderà con una tavola rotonda di confronto con il docente. L'organizzazione del progetto è cura dall’Associazione produttori olivicoli della Liguria Apol, il responsabile è l’agronomo Marco Lucchi mentre il docente e responsabile delle esercitazioni sarà Roberto Cagnoli formatore Scuola Potatura Olivo coadiuvato dal maestro potatore Paolo Boni. Il corso si articolerà su due giornate con orario dalle 9 alle 17.30 alternando lezioni teoriche e pratiche. Le iscrizioni terminano il 20 marzo e al termine del corso, che dovrà avere un minimo di 12 partecipanti e un massimo di 30, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per informazioni contattare Ludovico Tortonesi della segreteria Apol al numero 334-7186433 oppure inviareuna mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]