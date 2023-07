Commozione a Santo Stefano Magra per la scomparsa di Andrea Purgatori

Sarzana (La Spezia) 18 luglio 2023 - La morte improvvisa di Andrea Purgatori ha lasciato profonda amarezza anche a Santo Stefano Magra. Il famosissimo giornalista avrebbe dovuto essere tra gli ospiti della quarta edizione della rassegna culturale “Percorsi” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra e Ad Eventi dal 24 al 27 agosto. Il suo intervento era previsto nella serata conclusiva di domenica 27 agosto in piazza della Pace, nel borgo di Santo Stefano Magra portando il proprio contributo con una chiacchierata-intervista dal titolo “Memoria e verità”. La rassegna “Percorsi” uno dei momenti più attesi dell’estate santostefanese avrà come ospiti Piergiorgio Odifreddi, Riccardo Iacona, Amalia Ercoli Finzi accompagnata dalla figlia Elvina Finzi, Matteo Caccia che svilupperanno il tema legato alla verità in una chiacchierata con giornalisti. E l’ultima, attesissima, serata avrebbe avuto come ospite Andrea Purgatori che da tempo aveva confermato la propria presenza.