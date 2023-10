Chi ha paura di Virginia Woolf ? Scopriamolo con gli Evasi

Sarzana (La Spezia) 21 ottobre 2023 - Il famoso testo di Edward Albee dal titolo “Chi ha paura di Virginia Woolf”, reso famoso anche dal cinema, è l’ultimo lavoro della Compagnia degli Evasi e sarà presentato venerdì 17 novembre al teatro degli Impavidi di Sarzana. La regia è di Bruno Liborio, in scena nel ruolo di protagonisti gli attori storici della compagnia non professionista castelnovese Tina Iovine, Bruno Liborio, Davide Grossi, Lisa Baggio, produzione della Compagnia degli Evasi Aps e organizzazione degli Gli Scarti Ets. Per la prenotazioni dei biglietti contattare il numero 346-4026006 tutte le mattine dalle 9.30 alle 13 tranne la domenica, anche il giovedì dalle 16 alle 19, oppure direttamente al botteghino del teatro degli Impavidi di Sarzana. In attesa dell’appuntamento al teatro cittadino degli Impavidi intanto è in programma il ritorno sul palcoscenico dello spettacolo “Limone e caffè” fissato sabato prossimo, 28 ottobre, al teatro Dialma Ruggiero di Spezia.