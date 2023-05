Bravo a scuola e premiato sul podio delle Olimpiadi di fisica

Sarzana (La Spezia) 5 Maggio 2023 - Un altro studente dell’istituto superiore “Prentucelli Arzelà” si è messo in luce alle Olimpiadi di fisica che si sono disputate a Senigallia. Matteo Manfredi che frequenta la classe VB ed è residente nel paese di Ameglia ha ottenuto la medaglia di bronzo chiudendo al terzo posto la bella esperienza nella competizione organizzata dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica e dal Liceo Statale ‘E. Medi’ di Senigallia, ha visto la partecipazione di 101 studenti provenienti da tutte le regioni italiane, selezionati dopo due prove preliminari. Le Olimpiadi di Fisica sono un'iniziativa che ha lo scopo di stimolare l'interesse e la passione per la Fisica tra i giovani, e di promuovere la cultura scientifica nel nostro Paese. Il processo di selezione è iniziato a dicembre 2022 con le gare dei singoli istituti, a cui hanno partecipato circa 50 mila studenti di tutta Italia. Nello scorso febbraio si era svolta la gara di secondo livello alla quale hanno avuto accesso oltre 4 mila studenti.