Boom di visitatori alla prima giornata della Fiera delle Nocciole

La fiera sarzanese

Sarzana (La Spezia) 25 marzo 2023 - La prima giornata di fiera ha fatto colpo. Una affluenza da record nelle vie del centro storico per l’apertura della Fiera delle Nocciole, storica manifestazione sarzanese tra le più antiche della Provincia spezzina. Sono ben oltre 200 le bancarelle i dolciumi, generi alimentari, vestiario, prodotti per la casa, gocattoli sistemate nei viali Vittorio Alfieri, Dante Alighieri, della Pace, piazza Martiri della Libertà e nelle vie Falcinello, Gori, Gramsci, Marconi, Bertoloni, Landinelli ma anche nelle piazze San Giorgio, Garibaldi, Cesare Battisti. Per gli amanti dei motori, da strada e campagna, è sicuramente imperdibile il giro in piazza Matteotti per dare un’occhiata ai nuovi modelli. L’orario di vendita al pubblico della fiera è fissato dalle 8 alle 21. Le zone interessate alla rassegna sono state chiuse al transito e sosta veicolare e in molte zone seguendo il protocollo di sicurezza sono state sistemate le barriere anti intrusione. La fiera è un momento di festa ma anche una buona occasione per i malintenzionati pronti a alleggerire i distratti di portafogli e borse ma anche per raccogliere offerte per inesistenti associazioni umanitarie. Per questo è scattato il piano di controllo da parte dalla Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.