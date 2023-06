Benvenuto Vermentino ! E il borgo di Castelnuovo Magra brinda alla salute

Sarzana (La Spezia) 16 giugno 2023 - Pronti a brindare ? Saranno due giorni davvero intensi per il borgo collinare di Castelnuovo Magra che si prepara a accogliere la rassegna “Benvenuto Vermentino” organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra in programma sabato e domenica nlle vie del centro storico allestendo stands, atri dei portoni e giardini con l’esposizione di tanti produttori dell’ormai conosciutissimo Vermentino. Nel corso delle due giornate nelle quali si susseguiranno degustazioni, dibattiti, spazi musiciale e enogastronomici che consentiranno grazie alla Pro Loco di mettere il tavola l’olio Dop e le specialità della cucina castelnovese e della vcina Lunigiana saranno migliaia i visitatori. Nel corso della rassegna verrà consegnato anche il premio di Ambasciatore dei Colli di Luni. Il Comune metterà a disposizione un bus navetta gratuito in partenza dal centro commerciale La Miniera. Sabato, il servizio sarà attivo dalle 17.30 a mezzanotte mentre domenica dalle 11 alle 15 e dalle 17.30 sempre alla mezzanotte con partenze ogni 20 minuti.