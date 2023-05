Arriva “Serie”, uno spettacolo all’insegna dell’improvvisazione

Santo Stefano Magra (La Spezia) 3 Maggio 2023 - Una "Serie" in più puntate tutta improvvisata in presa diretta ravviverà la serata di “Su il Sipario”. La compagnia Mirpò sarà protagonista sabato alle 21.15 della seconda edizione della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra con la collaborazione dell’attore amatoriale, grande esperto di teatro, ed ex assessore comunale Giobe Gennaro. Uno spettacolo che si basa sull’improvvisazione e con il solo aiuto di un pianista ce costruirà e metterà in scena “in diretta” una serie televisiva in sette puntate. Tra una puntata e l'altra il pubblico presente parteciperà alla costruzione della storia indicando il genere, titolo e i colpi di scena. Una sorta di collaborazione per costruire la storia. Una serata dunque che si preannuncia divertente, rocambolesca e soprattutto in grado di coinvolgere il pubblico che non sarà soltanto spettatore ma autore dello spettacolo. Lo spettacolo come gli altri in calendario è a ingresso gratuito.