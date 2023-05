Arrestato dai carabinieri il ladro dei giubbotti di marca

Sarzana (La Spezia) 4 maggio 2023 - Ha preso due giubbotti di quelli belli e costosi e poi si è tranquillamente presentato all’uscita del negozio, senza però passare dalla cassa per pagare i capi di abbigliamento di un marchio molto conosciuto e di moda. Ma l’uomo, un 39 enne residente nella Provincia di Pisa, era tenuto d’occhio dal personale di servizio del centro commerciale che si era insospettito dal suo atteggiamento tra gli scaffali del negozio. E infatti non appena lo hanno visto arraffare la merce hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Sarzana. I militari lo hanno dunque arrestato scoprendo nelle pratiche di identificazione che l’uomo, italiano, non era proprio un debuttante del furto avendo già precedenti alle spalle. Dopo aver riconsegnato la merce sottratta al titolare del negozio i carabinieri hanno accompagnato l’uomo in caserma a Sarzana dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza per direttissima fissata in Tribunale a Spezia.