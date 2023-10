Arrestati in stazione due ventenni in possesso di hashish

Sarzana (La Spezia) 14 ottobre 2023 - Stavano girando nella zona della stazione ferroviaria di Arcola e alla vista delle pattuglie dei carabinieri hanno iniziato a guardarsi intorno con un fare sospetto e cercando di accelerare il passo ma l’atteggiamento tenuto ha indotto i militari a fermarli per un controllo. Il crescente nervosismo manifestato dai due ventenni è stata la prova che la loro presenza in quella zona non fosse casuale e collegata alla semplice idea di prendere il treno. I carabinieri della compagnia di Sarzana e i colleghi della stazione di Arcola li hanno quindi tratti in arresto e il giudice del Tribunale spezzino lo ha convalidato. Per uno dei due è scattato l’obbligo di firma in caserma. Sono stati rinvenuti circa 90 grammi di hashish e oltre 200 euro in possesso di uno dei due ragazzi, cento grammi di hashish, un tirapugni e un coltello a serramanico invece in possesso dell’altro. Inoltre è stata eseguita la perquisizione domiciliare rinvenendo altro materiale.