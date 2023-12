Arrestati in stazione dai carabinieri di Sarzana i corrieri della droga

Sarzana (La Spezia) 7 dicembre 2023 - I carabinieri si sono insospettiti vedendoli aggirarsi nelle vicinanze dei giardini della stazione ferroviaria, un luogo spesso freqentato da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo della compagnia di Sarzana hanno femato i due uomini, un italiano e un albanese, e dalle loro risposte hanno capito che si trattava di semplici turisti. Li hanno controllati e dalla macchina parcheggiata poco distante, dalla quale erano stati visti scendere, è stato trovato un chilo e 60 grammi di sostanza risultata poi essere marijuana pronta per lo spaccio. Un quantiativo che avrebbe fruttato almeno 6 mila euro. Nelle tasche di uno dei due uomini i carabinieri hanno trovato anche un coltello. Dopo la notte trascorsa in caserma a Sarzana i due sono comparsi in Tribunale a Spezia per la convalida dell’arresto. Il controllo rientra nel servzio di monitoraggio delle zone “calde” della città predisposto dal capitano della compagnia di Sarzana Luca Panfilo.