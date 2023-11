Ameglia prepara un mese di eventi per vivere l’atmosfera del Natale

Sarzana (La Spezia) 22 novembre 2023 - Tante idee per attendere il Natale. Il Comune di Ameglia ha chiesto aiuto alle associazioni e alla squadra di Protezione Civile e antincendio boschivo per allestire un calendario fitto di appuntamenti che si svolgeranno nelle frazioni oltre al concorso “Addobba il tuo paese” che si apre il 1 dicembre. Alla presentazione del calendario di iniziative insieme al vicesindaco Raffaella Fontana erano presenti in sala del consiglio l’assessore Marzia Ratti e le consigliere comunali Giulia Ropa e Pinuccia Cupido oltre ai rappresentanti delle associazioni che avranno un ruolo chiave nell’organizzazione degli eventi. Si inizia sabato 2 dicembre alle 9 con la passeggiata sulle vie del Caprione in compagnia di Trail Running Ameglia e Aps “Enrico Calzolari”. Per partecipare le iscrizioni si ricevono entro il 30 novembre all’indirizzo [email protected]. Le iniziative si terranno anche a Fiumaretta e Bocca di Magra.