Ambra Angiolini e Arianna Scommegna protagoniste al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 5 Aprile 2023 - Ambra Angiolini e Arianna Scommegna sono le protagoniste dello spettacolo dal titolo “Il nodo” in programma mercoledì 12 e giovedì 13 aprile al teatro degli Impavidi di Sarzana inserito nel cartellone degli eventi che hanno caratterizzato la stagione “Cuori Impavidi”. Si tratta dell’ultimo appuntamento di una rassegna che ha riscosso grandissimo successo. Lo spettacolo è diretto da Serena Sinigaglia. Due appuntamenti precederanno lo spettacolo: mercoledì 12 aprile alle 18 sempre al teatro degli Impavidi si terrà la presentazione del libro “La candela di Caravaggio” con l’autore Nicola Fano, docente di Letteratura e Filosofia del Teatro all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Giovedì 13 aprile alle 18.30, prima dello spettacolo, nel ridotto del Teatro degli Impavidi si terrà un nuovo appuntamento del progetto “Profeti in Patria” curato dalla compagnia degli Scarti per dare visibilità ai giovani artisti che per motivi lavorativi e di studio hanno iniziato un percorso di formazione teatrale fuori dai confini della Provincia.