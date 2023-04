Ambra Angiolini e Arianna Scommegna chiudono la stagione al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 10 Aprile 2023 - Si chiude la rassegna di prosa “Cuore Impavidi” organizzata dalla compagnia degli Scarti con il patrocinio del Comune di Sarzana al teatro degli Impavidi. L’ultimo spettacolo è “Il nodo” in programma mercoledì 12 e giovedì 13 aprile alle 20.30 e vedrà come protagoniste Ambra Angiolini e Arianna Scommegna con la regia di Serena Sinigaglia. Si tratta di uno spettacolo che non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo ma è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano e osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Lo spettacolo sarà preceduto da altri due appuntamenti: mercoledì 12 aprile alle 18 al Teatro degli Impavidi si terrà la presentazione del libro “La candela di Caravaggio” con l’autore Nicola Fano, docente di Letteratura e Filosofia del Teatro all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino mentre giovedì 13 aprile alle 18.30, prima dello spettacolo, nel ridotto del Teatro degli Impavidi si terrà un nuovo appuntamento del progetto “Profeti in Patria” inedito ed ironico progetto realizzato dagli Scarti per dare visibilità ai giovani artisti che per motivi lavorativi e di studio hanno iniziato un percorso di formazione teatrale fuori dai confini della Provincia. Sul palco Alice e Davide Sinigaglia con il loro “Concerto fedito su quattro zampe”, un viaggio irriverente attraverso le conseguenze catastrofiche del salto di specie.