Alla rassegna Teatrika di Castelnuovo Magra omaggio a Gaber e Luporini con “Il Grigio”

Sarzana (La Spezia) 5 luglio 2023 - Sarà la Compagnia Vertigo Teatro di Livorno a portare in scena giovedì sera con inizio alle 21.30 “Il Grigio” uno dei testi più “teatrali” scritti da Sandro Luporini e Giorgio Gaber che lo portò in scena dal 1988 al 1990; Il monologo è interpretato e diretto da Alessio Pianigiani, formatosi con grandi nomi del teatro contemporaneo, è stato allievo di Enzina e Marco Conte, Cesar Brie, Giancarlo Giannini, Jef Johson (Cirque du soleil), Michele Placido, Enrico Bonavera, Armando Punzo, ed attualmente attore della serie i “Delitti del Barlume”, al cinema è stato diretto da Carlo Mazzacurati. Un monologo che come le parole di Giorgio Gaber ha il potere d'insinuarsi fra i pensieri come tarli, come piccoli roditori perfidi e cocciuti; così l'ironia diventa un grimaldello, e la capacità di ridere di se stessi e delle proprie nevrosi una forma lucida e consapevole di pietà. Questo atto unico di un’ora e quindici minuti, si avvale delle musiche eseguite dal vivo dal sassofonista Massimo Gemini ex componente degli Snaporaz. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’area verde del centro sociale polivalente di Molicciara. L’ingresso è libero.