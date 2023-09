Alessandra Pietrelli brilla nel torneo di singolare Tpra disputato a Follo

Sarzana (La Spezia) 6 settembre 2023 - L’esperta coppia toscana composta da Pablo Cecchi e Emilio Zanardi ha vinto il primo torneo di doppio organizzato all’impianto “Blue Park” di Arcola. Un terreno di gioco color azzurro che rappresenta la novità del panorama sportivo spezzino. Nella rassegna Tpra Cecchi e Zanardi si sono imposti sugli spezzini Tommaso Iapoce e Christian Jingco con il punteggio di 4-3 4-2. E’ stato un fine settimana intenso di tornei quello disputato nello spezzino in attesa di quello che arriverà al Tennis Club Sarzana impegnando le coppie di doppio maschile e femminile. L’esperienza di Alessandra Pietrelli si è fatta valere anche nel singolare All Stars organizzato a Follo. La tennista ha superato in finale Marta Spalatra. Ne singolare di San Benedetto invece successo di Fabio Paoletti contro Fabio Plicanti. Sabato e domenica l’appuntamento del circuito Tpra fa tappa al centro sportivo di via Posta Vecchia a Sarzana mettendo in palio i punti per le finalissime nazionali che si disputeranno a Torino.