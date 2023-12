Al via i lavori per la rifunzionalizzazione delle mense scolastiche

Sarzana (La Spezia) 6 dicembre 2023 - Sono iniziati i lavori per la rifunzionalizzazione delle mense delle scuole primarie di Nave e di Santa Caterina che prevedono opere di riqualificazione architettonica, impiantistica e di dotazione di attrezzature per le quali il Comune di Sarzana ha ottenuto il finanziamento di 93 mila euro da fondi del PNRR. Dopo aver assegnato l'incarico per la progettazione alla Skyline Project Engineering srl le ditte individuate hanno avviato i cantieri. Alla scuola di Nave l’investimento è di poco superiore ai 41 mila euro mentre per Santa Caterina la spesa è di 28 mila euro. In entrambi i casi gli interventi andranno a migliorare la funzionalità degli spazi, con la messa in posa di un’idonea pavimentazione e la creazione di un comfort bioclimatico per gli occupanti. Inoltre nella scuola primaria del quartiere di Nave sono stati ultimati anche i lavori di efficientamento energetico appaltati l'estate scorsa per risolvere i disagi legati al malfunzionamento del riscaldamento.