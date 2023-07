Affidati i lavori per il consolidamento dell'argine del torrente Parmignola

Sarzana (La Spezia) 24 luglio 2023- Sono stati assegnati alla ditta Cosperf srl i lavori di consolidamento dell'argine del Parmignola nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla litoranea. L'intervento è stato deciso circa un anno e mezzo fa per risolvere definitivamente le criticità del torrente Parmignola e declassare il rischio idraulico della frazione marinara sarzanese. Regione Liguria aveva stanziato i 2 milioni di euro necessari ai quali si erano aggiunti 105 mila euro di cofinanziamento comunale proprio per affrontare le criticità emerse dagli studi eseguiti. L'intervento prevede l'allargamento e la riprofilatura trasversale dell’alveo del torrente, con inserimento di una gaveta centrale della larghezza di circa 15 metri e l’adeguamento strutturale del rilevato arginale con l’infissione di palancole. Un’opera propedeutica alla realizzazione delle opere previste dal Pinqua per la rigenerazione dell'antico borgo finanziato per oltre 15 milioni di euro dallo Stato.