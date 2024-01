A scuola di olivo: i segreti degli esperti per una buona cura della pianta

Sarzana (La Spezia) 8 gennaio 2024 - Il recupero e la cura degli uliveti saranno gli argomenti del corso organizzato a Ameglia dalla Scuola Potatura Olivo con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della squadra di Protezione Civile e antincendio boschivo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare delle due giornate in programma il 20 e 21 gennaio al centro sociale “Dario Capolicchio” della frazione di Fiumaretta. La Scuola Potatura Olivo è diretta da Giorgio Pannelli, uno dei principali esperti di olivicoltura in Italia, impegnato da oltre 35 anni anche nella ricerca universitaria in campo olivicolo. Il corso sarà tenuto dal vicedirettore della scuola Filippo Lo Nobile e verrà suddiviso in una parte teorica in aula e una pratica in un oliveto della zona. Possono iscriversi siaagli hobbisti che i professionisti esperti. Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure contattare il numero 347-8908245.