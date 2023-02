Una vita da social ma con attenzione alla trappole e insidie

La volante nel centro storico

Sarzana (La Spezia) 16 febbraio 2023 - L’iniziativa itinerante promossa da Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, Questura della Spezia e supporto logistico del locale commissariato arriva a Sarzana. Venerdì alle 9 alle 17 sarà presente nella centrale piazza Matteotti il “Truck” della polizia postale che porta in giro il messaggio dal titolo “Una vita da social” per incontrare le scolaresche e la cittadinanza alla presenza degli esperti del settore informatico della Polizia di Stato. In mattinata saranno presenti anche la sindaca Cristina Ponzanelli, il questore Lilia Fredella, la vice questore dirigente del commissariato cittadino Annamaria Ciccariello. Gli operatori della Polizia Postale spiegheranno le tecnologie di ultime generazione, utilissime per affrontare le principali insidie del web. Le lezioni gli alunni si svolgono dalle 9 alle 13 mentre nel pomeriggio il camper sarà aperto agli incontri con le varie associazioni e della cittadinanza.