Una lista civica a sostegno della candidatura di Cristina Ponzanelli

La lista civica di Cristina Ponzanelli

Sarzana (La Spezia) 25 febbraio 2023 - E’ pronta a decollare la lista civica a sostegno della candidata del centrodestra Cristina Ponzanelli. E’ stato presentato ieri il simbolo del gruppo che sosterrà la sindaca uscente del Comune di Sarzana alle amministrative in programma a metà maggio. Cristina Ponzanelli oltre al sostegno dei partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Cambiamo che daranno vita a un’altra lista politica avrà il supporto della formazione composta da professionisti e candidati consiglieri che fanno parte della società civile senza una particolare appartenenza politica. Il point elettorale è stato inaugurato nella centralissima via Mazzini e nelle prossime settimane organizzerà altre iniziative presentando tutti i componenti della squadra che ha scelto come logo un nodo colorato a testimonianza dell’unione di tutte le differenze. Sempre a sostegno della candidata sindaca Cristina Ponzanelli è stato inaugurato il point della Lega alla presenza del sottosegetrio Edoardo Rixi e della senatrice Stefania Pucciarelli.