Una giornata dedicata alla prevenzione organizzata da Ant

Santo Stefano Magra (La Spezia) 27 febbraio 2023 - Una giornata dedicata alla prevenzione oncologia verrà organizzata a Santo Stefano Magra dalla Fondazione Ant. L’iniziativa di prevenzione oncologia per scongiurare i tumori della cute è in programma a Santo Stefano Magra venerdì 10 marzo coordinata da Maria Grazia Menconi ha trovato come punto di riferimento l’amministrazione comunale e i locali della Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Nella giornata di venerdì 10 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 verranno eseguite 24 visite gratuite per prevenire il tumore della cute che conta numeri molto elevati. L’iniziativa di venerdì 10 marzo è stata sostenuta anche da Svar, la società di valorizzazione dell’area retroportuale di Santo Stefano Magra. La visita è gratuita ma soltanto su prenotazione: a disposizione ci sono 24 posti. Per informazioni è possibile contattare dal 6 marzo il numero 0585-040532 dalle 10 alle 12.30.